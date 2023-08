Bequem und sicher vor Diebstahl sein Fahrrad anschließen - dafür sollen die neuen Fahrradboxen in Magdeburg sorgen. Wo und ab wann Radfahrer ihre Fahrräder verstauen können.

Neue Fahrradboxen in Magdeburger Innenstadt geplant

So könnten die neuen elektronischen Fahrradboxen am Johannisberg-Parkplatz aussehen.

Magdeburg - Mit dem Fahrrad in die Innenstadt zu fahren ist eine schnelle und günstige Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln – aber wohin mit seinem Drahtesel und dem Gepäck während des Stadtbummels? Um beides bequem und ohne Angst vor Diebstahl abstellen zu können, will die Stadt Magdeburg bald öffentliche elektronische Boxen für Fahrräder aufstellen.

In denen sollen dann Touristen wie auch Berufspendler ihr Hab und Gut sicher verstauen können, während sie in der Innenstadt unterwegs sind. Nachdem das Projekt schon mehrfach Thema im Stadtrat war, soll es jetzt in die Tat umgesetzt werden.

So sollen nach aktuellem Stand die Fahrradboxen insbesondere an touristischen Highlights der Stadt aufgestellt werden, wie beispielsweise am Dom, dem Dommuseum, Marktplatzbereich, Petriförder, Schiffshebewerk oder der Johanniskirche.

Erste Stellplätze für Fahrradboxen in Magdeburg bereits geplant

Zwar müssen die konkreten Standorte noch mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden. Doch zumindest an zwei Plätzen sollen bald die ersten Boxen gebaut werden.

Beim Parkplatz Johannisberg und am Opernhaus sind jeweils die ersten zehn elektronisch gesteuerten Fahrradboxen geplant – teilweise mit Ladestationen, um Elektro-Fahrräder aufzuladen.

In der Fürstenwallstraße unweit des Domplatzes sollen zehn weitere Boxen angeordnet werden.

Erste Entwürfe der Stadt zeigen, wie sie ungefähr aussehen könnten.

Geplant sind zweistöckig angeordnete Boxen. Pressesprecher Michael Reif weist aber darauf hin, dass sie noch in der Ausschreibung wären und die späteren Fahrradboxen unter Umständen etwas abweichen könnten.

Mehr als 150.000 Euro sind derzeit für das Projekt geplant. Ein Großteil davon soll mit Geldern aus dem Förderprogramm „Stadt und Land“ finanziert werden. Im September oder Oktober soll voraussichtlich mit dem Bau der Boxen begonnen werden.