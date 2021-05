Neue Kita-Leiterin setzt in Magdeburg aufs Schaukeln für die Bindung

Antje Rottstock (hinten links) hat am 1. Januar 2021 die Leitung der Buckauer Spatzen übernommen. Eileen Zschierlich ist die neue stellvertretende Leiterin der Einrichtung an der Schönebecker Straße (neben Pawlow-Klinik). Zur Begrüßung gab’s für die Kleinen erst einmal eine Schaukel ins Spatzennest. Den gemeinsames Schaukeln stärke die Bindung.

Magdeburg - Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen: Antje Rottstock bringt neuen Schwung in die Kita. Mit ihr schaukeln die kleinen Buckauer nun einer beschwingten Kindheit entgegen. Denn Schaukeln stärke schließlich die Bindung.

Zumindest, wenn die Kinder mit den Erwachsenen gemeinsam schaukeln können, erklärt die neue Kita-Leiterin. Und da das auf einer normalen und auch auf einer Nestschaukel kaum möglich ist, organisierte Antje Rottstock mit Hilfe des Kuratoriums zuallererst mal Hollywoodschaukeln für die „Buckauer Spatzen“. Auf diesen können sich Betreuer und Kinder nun gleichermaßen hin und her wiegen. „Denn auch ein Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, dass er Wohlbefinden schafft.“

Seit 16 Jahren ist Antje Rottstock in der Kinderbetreuung tätig, fünf davon mit Leitungsfunktion. Sie arbeitete ebenso in Einrichtungen wie selbstständig in der Tagesbetreuung, als Kindersporttrainerin leitete sie den Kinderclub des SC Potsdam. Antje Rottstock ist Mutter einer zwölfjährigen Tochter und eines 22-jährigen Sohnes.

Der Liebe wegen zog die 47-Jährige von Werder an der Havel nach Sachsen-Anhalt, lebt seither in Genthin und arbeitet seit 15. Januar 2021 in Magdeburg. Ihre Vorgängerin wechselte in die Hortbetreuung. Die tägliche Fahrtzeit von Genthin nach Magdeburg nehme Antje Rottstock gern in Kauf, schließlich liebe sie ihren Job. Besonders gern sei sie im organisatorischen Bereich tätig, nicht weniger im kreativen. Dass sie das in ihrer neuen Kita ausleben kann, mache sie glücklich.

Familiäre Einrichtung für 86 Kinder

Auch, dass es sich um eine sehr familiäre Einrichtung mit gerade mal 86 Krippen- und Kitaplätzen handelt, freue sie. Inzwischen ist die Kita, die sich in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) befindet, auch ausgelastet. Das sei bei ihrem Dienstantritt nicht der Fall gewesen, erklärt sie. Ihr Team besteht neben Mitarbeitern in Küche, Reinigungs- und Hausmeisterservice aus 13 Betreuern, darunter Eileen Zschierlich.

Die 37-Jährige ist seit Anfang März Antje Rottstocks Stellvertreterin. Zuvor war sie in einer Einrichtung der Independent-Living-Stiftung in Magdeburg tätig. Die leidenschaftliche Kinderbetreuerin ist selbst Mutter von drei Söhnen (ein, acht und 17 Jahre) und liebe ihren Beruf, weil sie es liebe, mit den Kindern zu spielen. „Ich rutsche mit ihnen, klettere, spiele verstecken. Ich liebe es, mit ihnen gemeinsam etwas zu erleben“, erzählt sie. Es sei kein Beruf, sondern eine Berufung. „Dafür entscheidet man sich nicht, es ist in einem verankert“, sagt sie. „Kinder spiegeln; man bekommt so viel von ihnen zurück.“

Kita-Erweiterung steht bevor

Als Leitungsduo haben sich Antje Rottstock und Eileen Zschierlich schnell eingespielt. Obgleich die Corona-Krise einiges erschwerte, haben sie stets eine Möglichkeit gefunden, Eltern, die einen Betreuungsplatz suchten, die Besichtigung ihrer Einrichtung zu ermöglichen. Für die Zukunft haben sie einiges geplant, dies anzupreisen, wäre jedoch angesichts der noch immer instabilen Corona- und damit Veranstaltungslage zu früh, erklären sie. Optimistisch zeigen sie sich dennoch, auch mit Blick auf die bevorstehende Erweiterung ihrer Einrichtung. Mitte des kommenden Jahres sollen die „Buckauer Spatzen“ ein weiteres „Nest“, einen Anbau bekommen. 24 Kita- und Krippenplätze werden so zusätzlich geschaffen. In Hinblick auf den Bauboom in Buckau und die zu erwartenden steigenden Kinderzahlen in dem Magdeburger Stadtteil, eine Perspektive, die den Bestand der Einrichtung für die kleine „Vogelschar“ neben der Pawlow-Klinik an der Schönebecker Straße sichert.