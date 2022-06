Neue Kurven am Tunnel in Magdeburg

Blick in den Bereich einer der beiden Auf- und Abfahrten zwischen Damaschkeplatz und Magdeburger Ring, die möglichst in der Mitte des kommenden Jahres für den Verkehr freigegeben werden sollen. Noch fehlt die Fahrbahn. An den Seiten sind die Stützwände zu sehen, die für das Tunnelprojekt neu gebaut werden mussten.

Foto: Martin Rieß