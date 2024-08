Magdeburg/ri. - Am 21. September ist es soweit: Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der elektrischen Straßenbahn in Magdeburg laden die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zur großen Jubiläumsparty. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der Willy-Brandt-Platz in eine Festmeile.

