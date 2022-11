Julia Leischik (52) sucht in Magdeburg nach Hinweisen auf den Verbleib von Baby Diana. Die Kleine war gerade einmal sieben Monate alt, als ihr Vater, ein Gastarbeiter aus Kuba, sie verlassen musste. Doch bei dem Gedanken an die Familie in Sachsen-Anhalt zerreißt es den 68 Jahre alten Nestor förmlich.

Magdeburg (vs) - Nur sieben Monate war Diana alt, als ihr Vater die Familie verlassen musste. Doch Gastarbeiter Nestor, der 1984 von Magdeburg aus zurück nach Kuba ging, konnte sein Baby niemals vergessen. Und auch um seine geliebte Petra, die Mutter des Kindes, kreisen immer noch seine Gedanken. Ob Julia Leischik ihm helfen kann?

Die Frage stellt sich in der neuesten Folge von "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich". Nestor, der heute 68 Jahre alt ist, und noch lange Briefe mit Petra austauschte, bevor der Kontakt schließlich abbrach, hat unterdessen zwei weitere Kinder mit seiner Ehefrau in Kuba bekommen. Doch seine kleine Familie aus Magdeburg hat er offenbar nie vergessen. Und so begibt sich Leischik auf die Suche nach Petra und Diana.

Leischik sucht in Magdeburgs Neuer Neustadt

In der Neuen Neustadt, wo die beiden vor etwa 20 Jahren leben, verlieren sich zunächst die Spuren. Dort kann sich niemand an Petra und ihre Tochter erinnern. Doch in den Sozialen Netzwerken erfährt Leischik: Es gab einen Umzug. In Solingen hielt sich Diana, die heute selbst 36 Jahre alt ist, zunächst auf. Dann ging sie zurück nach Magdeburg.

Und heute? Hannover. Dort hat Nestors Tochter offenbar ihr privates Glück mit ihrem Ehemann gefunden. Doch als sie hört, dass ihr Vater all die Jahre an sie dachte, ist sie tief gerührt.

Zu guter Letzt können sich Petra, Diana und Nestor wieder in die Arme schließen - nach gut 35 Jahren!