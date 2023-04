Im Magdeburger Opernhaus feiert am 15. April die Oper „Der Liebestrank“ Premiere. Und so viel ist bereits klar: Es wird märchenhaft.

Die schottische Sopranistin Rosha Fitzhowle singt in der Donizetti-Oper „Der Liebestrank“ die Hauptrolle. Es handelt sich um eine ihrer Lieblingsopern.

Magdeburg - Ein schlichtes weißes Oberteil, dazu ein Rock aus Tüll in zartem Rosé, eine rötliche Lockenpracht und ein Geweih und Hörner auf dem Kopf. Hauptdarstellerin Rosha Fitzhowle ist begeistert von ihrem Kostüm für die neue Oper „Der Liebestrank“, die am 15. April Premiere am Theater Magdeburg feiert.