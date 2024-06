In Magdeburg hat eine Pizzeria dort geöffnet, wo vorher die Kette Papa John's ihren Standort hatte. Das junge Unternehmen hat sich auf den Lieferdienst spezialisiert

Neue Pizzeria in Magdeburg öffnet in alter Papa John's Filiale

Magdeburg - Ein neuer Lieferant hat im Süden Magdeburgs seine Türen geöffnet und verkauft Pizza, Burger, Nudeln und Co. Der Besitzer des Unternehmens ist eigentlich Bodybuilder. Wie das zusammenpasst.

Ein halbes Jahr lang stand das Erdgeschoss an der Ecke zwischen Wolfenbüttler Straße und Lutherstraße leer, nun herrscht dort wieder Betrieb: Nachdem die Pizza-Kette „Papa John’s“ ihre Filiale zum Jahreswechsel geschlossen hatte, ist erneut eine Pizzeria eingezogen.

Seit Mai verkauft hier „Pizza Mafia“ Pizzen, Calzonen sowie Nudeln und Burger. Die Filiale in Magdeburg ist der derzeit zweite Standort des Unternehmens in ganz Deutschland, eine weitere Filiale wird in Trier betrieben.

Neue Filiale „Pizza Mafia“ in Magdeburg fokussiert sich auf Pizza-Lieferungen

Der Fokus der Kette liegt auf dem Lieferbetrieb, Kunden können also nicht vor Ort essen. „Wir haben zwar ein paar Sitzmöglichkeiten, damit sich Kunden auch mal hinsetzen können. Aber wir konzentrieren uns eigentlich auf Lieferungen“, sagt Geschäftsführer Aymen Boussetta.

Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er den Laden. Die beiden Magdeburger haben bereits Vorerfahrung in der Gastronomie-Branche, hatten während der Corona-Pandemie ein Geschäft geführt.

Mit „Pizza Mafia“ will das Paar jedoch neu anfangen. Und der Standort in Sudenburg sei dafür ideal, meint Boussetta. „Wir sind sehr zentral und um uns herum liegt ein großes Wohngebiet, in dem die Menschen bestellen“, meint Boussetta.

Besitzer des neues Pizza-Ladens ist Bodybuilder

Er selbst ist privat, wie er sagt, ein absoluter Fitness-Freak, geht regelmäßig trainieren und tritt bei Men’s-Physiques-Wettbewerben, eine der Bodybuilding-Klassen, an. Dass er dann einen Pizza-Laden betreibt, würde im ersten Moment widersprüchlich klingen, meint er.

Doch das sei es nicht. Denn neben den klassischen Pizzen stehen auch sogenannte Protein-Pizzen auf der Speisekarte, die mit weniger fett- und mehr proteinreichen Zutaten zubereitet werden würden. „Die Idee dahinter fand ich gut. So können auch Sportler mal Fastfood essen, wenn sie Lust haben“, erklärt er.