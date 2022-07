Neue Preise für Kunden der Volksbank Magdeburg haben einen Haken

Die Genossenschaftsbank aus Magdeburg hat an ihre Kunden Informationen zu neuen Konten-Modellen versendet. Betroffen sind auch rund 17.500 Privatkunden.

Symbol der Volksbank. Die genossenschaftlich organisierte Bank aus Magdeburg ändert ihr Angebot an Girokonten.

Magdeburg - Jüngst berichtete die Magdeburger Volksstimme über neue Modelle fürs Girokonto samt neuer Preise sowie die Aufforderung zur schriftlichen Zustimmung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei der Sparkasse Magdeburg. Nun hat auch die Volksbank Magdeburg dieser Tage an ihre Kunden entsprechende Post per Brief oder für Nutzer des elektronischen Postfachs digital verschickt.