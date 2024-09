Am 17. Oktober 2024 startet die dritte Staffel der Doku-Serie "Notaufnahme: Samstagnacht" auf DMAX. Mit dabei ist wieder das städtische Krankenhaus Magdeburg. Was die Zuschauer erwartet.

Magdeburg. - Am 17. Oktober startet die dritte Staffel "Notaufnahme: Samstagnacht" auf DMAX. Die Doku-Serie zeigt den Arbeitsalltag von Ärztinnen und Pflegern in der Notaufnahme – unter anderem im städtischen Krankenhaus in Magdeburg.

Die dritte Staffel umfasst zwölf Folgen, sie werden immer donnerstags um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Notaufnahme des Magdeburger Krankenhauses ist in der zweiten und vierten Episode zu sehen.

Neue Staffel "Notaufnahme: Samstagnacht" - Einblicke in Magdeburgs städtische Klinik

In der zweiten Episode, die am 24. Oktober auf DMAX läuft, geht es unter anderem um eine Frau mit Atemproblemen und einen Diabetespatienten, dessen Fuß von Maden befallen ist. Beide suchen Hilfe in der Notaufnahme des Magdeburger Krankenhauses.

In der vierten Episode können Zuschauer dabei zusehen, wie das operierte Knie eines Mannes im Klinikum Magdeburg punktiert wird. Außerdem wird ein Mann mit Verdacht auf Nierenkoliken eingeliefert. Diese Folge wird am 7. November ausgestrahlt.

Diese Krankenhäuser sind in der dritten Staffel "Notaufnahme: Samstagnacht" dabei

Neben dem städtischen Klinikum Magdeburg machen noch sechs weitere Krankenhäuser bei der Doku-Serie mit: Das Sana Klinikum in Düsseldorf, das Lakumed Klinikum in Landshut-Achdorf (Bayern), das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, das Klinikum St. Elisabeth in Neuwied (Rheinland-Pfalz), das Sana Klinikum in Lübeck sowie Klinikum in Saarbrücken.

Diese Klinien waren – ebenso wie das Magdeburger Krankenhaus – auch schon in der ersten oder zweiten Staffel mit dabei.