In Magdeburg soll demnächst ein neuer Biergarten eröffnen. Der Investor will nicht nur eine eigene kleine Brauerei bauen, sondern auch neue Wohnungen und Büros.

Magdeburg - Ob es mit der Eröffnung des Biergartens bis zum Gründungsjubiläum klappt? Das wäre am 8. August 2023. An diesem Tag vor 200 Jahren wurde in Magdeburg die damals noch kleine Brauerei gegründet. Im Lauf

der Jahrzehnte wurde daraus ein großes Unternehmen, das über die Stadtgrenzen hinaus sein Bier verkaufte. Nach dem Krieg ging die Brauerei, inzwischen längst eine Aktiengesellschaft, an den Staat.