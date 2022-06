Neuer Blauer Bock in Magdeburg auf dem Sprung

Magdeburg - Am Ende wird es wohl mehr als ein Jahr später als ursprünglich geplant sein, wenn der Blaue Bock in Magdeburg als neuer Unternehmenssitz der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) komplett fertig ist. Anja Keßler-Wölfer ist Leiterin der Unternehmenskommunikation und sagt: „Inzwischen sind alle Mitarbeiter aus dem City Carré in den Blauen Bock gezogen.“ Darunter auch die des Kundencenters, das derzeit aber in noch nicht vermieteten Gewerberäumen auf der Seite zum Ciao-Ciao hin untergebracht ist. Die Volksstimme hat nachgefragt, warum die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, was noch zu tun ist und was geplant ist.