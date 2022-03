Neuer Parkplatz an Magdeburger Stadion nur für Gästefans

Gähnende Leere am Gübser Weg in Magdeburg, wo die Fans der gegnerischen Fußballmannschaft über eine schmale Zufahrt zum alten Gästeparkplatz am Stadion gelangen. Auch der neu gebaute Parkplatz weiter hinten stand bisher leer, während auf der Stadionseite die FCM-Fans für einen leeren Platz anstehen müssen. Foto: Jana Heute

Jana Heute