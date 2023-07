Das MWG-Forum wird in Magdeburg am Nordabschnitt des Breiten Wegs gebaut. Es soll mit eine andere Fassade erhalten als zuletzt geplant.

Neuer Plan in Magdeburg für die Fassade am neuen Hochhaus

Neu baut die MWG an der Julius-Bremer-Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Derzeit laufen die Arbeiten an einem neuen Hochhaus in der Magdeburger Altstadt: An der Ecke Breiter Weg/Julius-Bremer-Straße wächst der neue Sitz der „MWG – Wohnungsgenossenschaft Magdeburg“ in die Höhe. Inmitten der nördlichen Altstadt entsteht mit dem Neubau angesichts seiner besonderen Form eine markante Landmarke.