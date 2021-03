Mike Schrader hat mehrere Tausend Exponate mit dem Prädikat „Made in GDR“ gesammelt und möchte in einem DDR-Museum einen Einblick in den Alltag der Bürger von einst geben. Archivfoto: Marco Papritz

Damit das geplante DDR-Museum in Magdeburg einen würdigen wie professionellen Rahmen erhält, soll es in der Innenstadt einen Platz finden.

Magdeburg l Das ehemalige Schuhgeschäft an der Nachtweide ist nur ein Zwischenlager. Nach zwei Jahren intensiver Planung ist in Mike Schrader die Erkenntnis gereift, „dass das Museum hier nicht den würdigen Rahmen finden kann, den ich mir dafür vorstelle“, so der Unternehmer, der leidenschaftlicher Sammler ist. Das Katalogisieren der Produkte, die er vom Ostalgiekabinett in Langenweddingen (Bördekreis) übernommen hat und die ihm unter anderem auch von Lesern der Volksstimme übergeben wurden, dauerte Monate an und ist final noch nicht abgeschlossen.



Bob von der Wintersportlegende

Im Norden der Stadt sollte das DDR-Museum Besucher mit typischen Produkten wie Spirituosen und Gegenständen und Mobiliar wie Fernseher und Einbauküche, aber auch einem Bob von Wintersportlegende Wolfgang Hoppe in Erinnerungen schwelgen lassen und durch originale Kleidung und Einrichtungen einen Einblick in das Leben der Bürger der ehemaligen DDR geben – fernab von einer Verklärung der Geschichte. So zählt auch Inventar vom ehemaligen Grenzübergang Marienborn mit Absperrungen und sogenannte Spionspiegel von Verhörräumen zum Fundus.



An dem Vorhaben, dies alles professionell zu präsentieren, hat sich nichts geändert, nur der Standort wechselt. Schrader: „Hier wird es auf Dauer schwierig mit Parkmöglichkeiten und einem direkten Zugang etwa zum ÖPNV, was sicherlich auch älteren Bürgern zugutekäme. Daher läuft die Suche nach einem geeigneten Platz in der Innenstadt, der zentral gelegen ist und die Möglichkeit bietet, auch große Exponate in der Ausstellung wechseln zu können.“ Mit einer Verlagerung in die City würde das Museum mehr Besucher ansprechen können und zudem die Innenstadt stärken.



Gespräche laufen

Mike Schrader befindet sich nach eigener Aussage bereits in „guten Gesprächen“, eine finale Entscheidung gibt es noch nicht. Daher gibt es auch keinen Zeitplan, wann das Museum für Besucher geöffnet werden kann. Die Volksstimme weiß, dass das Bürgerbüro in der Leiterstraße ganz oben auf der Liste steht, sobald die städtische Einrichtung ausgezogen ist.



Übrigens: Auch wenn unklar ist, wo die DDR ein Zuhause finden wird, läuft die Suche von Mike Schrader, der als großer Anhänger der beiden Spitzenvereine 1. FC Magdeburg und SC Magdeburg gilt und eine imposante Sammlung etwa von Trikots sein Eigen nennt, nach Sammlerstücken weiter.