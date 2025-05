In Magdeburg hat ein neues Lokal eröffnet, in dem man den ganzen Tag lang frühstücken kann. Ein wenig shoppen können die Gäste zudem auch gleich.

Neues Frühstückslokal in Magdeburg bietet Smoothies, Bowls und Secondhand

Franka Hornauer hat in Magdeburg ein neues Lokal eröffnet.

Magdeburg - Schon während ihres Studiums hatte sich die Magdeburgerin Franka Hornauer selbstständig gemacht und für verschiedene Gastronomien Veranstaltungen organisiert. Das lief so gut, dass sie nach dem Abschluss dabei blieb, und für das Weltrad in Schönebeck hauptberuflich in dem Bereich arbeitete.