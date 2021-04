Neues Pflegezentrum in Magdeburg-Neustadt stellt sich im Stadtteil vor

Magdeburg

Noch wird am neuen Pflegezentrum am Moritzplatz in Magdeburg-Neustadt gebohrt und gehämmert. Doch in der Senioren-WG im Haus an der Abendstraße sind bereits die ersten Bewohner eingezogen. Anfang Juni 2021 wird auch das zweite Gebäude an der Umfassungsstraße fertiggestellt sein.

Dort wird man sich anhand von authentisch nachgebildeten Straßenschildern zurechtfinden können. „Wir haben zur Orientierung auf den Fluren die Straßen der Neustadt gewählt“, berichtet Mitarbeiterin Ines Fiebig. Der Magdeburger Heimatchronist Heiko Schmietendorf steuert zusätzlich 23 großformatige historische Bilder aus dem Stadtteil aus seinem umfangreichen Archiv bei.

Kontakt zur Schule

Die Pflegeeinrichtung der Mirabelle Care GmbH will sich künftig als neuer Akteur in der Neuen Neustadt engagieren. Die ersten Fühler habe man bereits ausgestreckt, berichtet Ines Fiebig. So gab es schon Kontakt zur Schulsozialarbeiterin der Gemeinschaftsschule „Thomas Müntzer“, um über Wege der Kooperation zu sprechen.

„Wir hatten bei unserer Einrichtung in Buckau eine Zusammenarbeit mit einer Sekundarschule. Die Schüler hatten ihren Sozialkundeunterricht komplett in das Heim verlegt. Das war für alle eine Bereicherung“, erzählt Ines Fiebig. So was könnte auch in der Neustadt etabliert werden.

Kooperation mit Kita

Unmittelbar an das Pflegezentrum grenzt die Kita „Weltkinderhaus“. „Die Kinder standen während der Bauphase stets am Zaun und haben Freundschaft mit den Bauarbeitern geschlossen“, berichtet Einrichtungsleiterin Sandra Giese. Die räumliche Nähe soll wenn möglich auch zu einer „langfristigen, lebendigen Zusammenarbeit“ genutzt werden.

So könnte sie sich vorstellen, dass eine Wand in Richtung Kita von den Kindern gestaltet oder gemeinsam mit den Bewohnern eine Kräuterschnecke angelegt wird – wenn es die äußeren Umstände mit Blick auf Corona wieder zulassen. Mit Moritzhof und Studiokino gibt es weitere potenzielle Partner in unmittelbarer Nähe.