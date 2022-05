Neues Stadtoberhaupt für Magdeburg gesucht

Der Stadtrat beschließt am 4. November 2021 über die Ausschreibung der prominentesten Stelle Magdeburgs und über den Wahltermin.

Magdeburg - Auf seiner Sitzung am 4. November 2021 beschließt der Stadtrat über die Formalien zur Neubesetzung der prominentesten Stelle Magdeburgs. Ab 1. Juli 2022 wird ein neues Oberbürgermeister – oder eine Oberbürgermeisterin – gebraucht. Lutz Trümper (SPD) geht nach 21 Dienstjahren in den Ruhestand. Zur Abstimmung stehen die komplett unstrittige, weil an höheres Recht gebundene Stellenausschreibung und der Wahltermin. Über den Termin war zuletzt kontrovers diskutiert worden.