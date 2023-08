Neustädter See Badeverbot! An diesen Stränden in Magdeburg sollten Sie lieber nicht schwimmen gehen

Blaualgen haben sich am Neustädter See in Magdeburg so massiv ausgebreitet, dass sie offenbar eine Gefahr für Allergiker und Kleinkinder darstellen. Drei Strände sind deswegen von einem Badeverbot betroffen.