Das Strandbad Neustädter See in Magdeburg wurde 1975 eröffnet. Der 50. Geburtstag wird jetzt ein Wochenende lang gefeiert. Auf Besucher warten zahlreiche Angebote.

Das Strandbad Neustädter See in Magdeburg gibt es seit mittlerweile 50 Jahren - das wird jetzt groß gefeiert.

Magdeburg. - Am 15. Juni 1975 wurde in Magdeburg-Nord das Strandbad Neustädter See eröffnet. Entstanden durch den Kiesabbau für das angrenzende Wohngebiet lädt es seitdem dessen Bewohner zur Abkühlung an heißen Tagen ein. Genau 50 Jahre später wird der runde Geburtstag groß gefeiert.