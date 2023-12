Nicht nur bei Stau auf der A2: So soll eine neue Straße den Magdeburger Norden entlasten

Magdeburg. - Braucht es eine Verlängerung der Burger Straße zwischen dem vorhandenem Anschlusspunkt an der Burger Straße bis zur Oebisfelder Brücke schnellstmöglich oder könnte diese Baumaßnahme in Zeiten knapper Kassen noch geschoben werden? Darüber diskutierte der Stadtrat bei seiner Sitzung am Donnerstag teils kontrovers.