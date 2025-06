Wegen Niedrigwassers der Elbe können die Ausflugsschiffe der Magdeburger Weißen Flotte in den nächsten Tagen keine Stadtfahrten anbieten. Sie werden an das Schiffshebewerk Rothensee verlegt.

Magdeburg. - Die Elbe führt bereits seit mehreren Wochen Niedrigwasser, nun kann auch die Magdeburger Weiße Flotte nicht mehr im Stadtgebiet verkehren. Die beiden Ausflugsschiffe „Sachsen-Anhalt“ und „Magdeburg“ werden an das Schiffshebewerk Rothensee verlegt und bieten von dort ab Mittwoch, 25. Juni 2025, zunächst für eine Woche ein verkürztes Programm an, erklärt Hardy Puls, Geschäftsführer der Weißen Flotte.

Außer am Montag (Ruhetag) und am Freitag werden dann einstündige Trogbrückenfahrten (12 und 15 Uhr) und die „Kleine Acht“ (11 und 14 Uhr) über das Wasserstraßenkreuz angeboten (freitags nur 12 Uhr Trogbrückenfahrt und 14 Uhr Kleine Acht).

Die Schiffe verkehren vom Anleger Mittellandkanal im Oberwasser des Schiffshebewerks. „Gäste parken am besten auf dem Parkplatz an der Schleuse Rothensee beziehungsweise am Parkplatz Siedlung Schiffshebewerk, hier gibt es eine zeitliche Einschränkung“, so Hardy Puls.

Der angepasste Fahrplan gilt zunächst für eine Woche und ist auf der Website der Weißen Flotte einsehbar.

Die Fähren in Buckau und Westerhüsen sind aktuell vom Niedrigwasser nicht betroffen und verkehren planmäßig.