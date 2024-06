Niedrigwasser? So steht es in Magdeburg um Wasserstand in der Elbe

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - In den vergangenen Jahren gab es im Sommer lange Zeiten, in denen die Schifffahrt in der Elbe in weiten Teilen zum Erliegen kam. Unter anderem musste die Weiße Flotte über Wochen ihre Fahrten in die Kanäle verlegen und konnte nicht wie gewohnt am Petriförder zu den Fahrten in Richtung Schönebeck und zum Wasserstraßenkreuz Magdeburg starten. Angesichts des Sommerbeginns stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage: Wie sieht die Situation in diesem Jahr aus?