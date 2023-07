Am Magdeburger Nordpark wurde eine neue öffentliche Toilette aufgestellt. Sie ist für die vielen Besucher der Grünanlage gedacht. Noch kann sie aber nicht genutzt werden.

Nordpark in Magdeburg: Neue WC-Anlage für Besucher steht

Die neue Toilettenanlage für den Magdeburger Nordpark wurde am Rand des Uni-Campus aufgestellt.

Magdeburg - Am Hohenstaufenring gegenüber den weitläufigen Wiesen des Nordparks in Magdeburg wurde wie von der Stadtverwaltung kürzlich angekündigt, die neue Toilette für die Besucher der Grünanlage aufgestellt. Der Standort liegt am Rand des Campus der Otto-von-Guericke-Universität, wo derzeit schon mobile Toilettenhäuschen stehen.

Der Magdeburger Stadtrat hatte im Rahmen eines neuen Konzepts für die öffentlichen Toiletten in Magdeburg die Aufstellung beschlossen, weil der Bedarf im Nordpark in den vergangenen Jahren stark gestiegen war. Die Wiesen sind bei schönem Wetter von Studenten und Familien dicht belagert. Für sie ist die neue Anlage gedacht.

Anschlüssen für Strom und Wasser fehlen noch

Noch kann sie aber nicht genutzt werden. Wie die Stadtverwaltung bereits mitgeteilt hatte, fehlen noch die Anschlüsse für Strom und Wasser. Wann diese gelegt werden können, war zuletzt noch offen.

Für das Nordpark-WC war das gleiche Modell wie am Alten Markt gewählt worden, das durch Glaswände besticht. Diese sollen die Anlage vor unerwünschten Schmierereien schützen beziehungsweise deren Entfernung vereinfachen.