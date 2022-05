Grillfans fahren zu Norman Bahro in Magdeburg, Alt Prester 84. Kaffeeliebhaber fahren zu Norman Bahro in Magdeburg, Alt Prester 84. Aber warum? Kaffee und Grillfleisch gibt´s doch in jedem Discounter. Wahre Grillmeister und Liebhaber von Kaffeespezialitäten wissen warum.

Kamado, der japanische Keramikgrill – ein einzigartiger Grill

Bei Norman Bahro gibt´s die besonderen Sachen, exklusiv, raffiniert und verfeinert. Spezialitäten, die abseits der Regale in der Magdeburger Innenstadt gar nicht oder nur schwer zu finden sind. Und es gibt DEN Grill. Ein einzigartiger Grill aus Asien. Der Kamado ist ein japanischer Keramikgrill.

Den japanischen Keramikgrill, Kamado, kann man bei Norman Bahro in Magdeburg, Alt Prester 84 kaufen. Foto: Norman Bahro

Der Kamado veredelt nicht nur optisch jeden Garten und jede Terrasse, sondern er lässt auch keinen Wunsch offen, wenn es ums Grillen und BBQ geht. Der Kamado-Grill kann räuchern, grillen, backen und eine Pizza wie aus dem Steinofen zaubern. Zu- und abluft können im japanischen Grillwunder stufenweise reguliert werden.

Kamado, der japanische Keramikgrill, lässt beim Grillen keine Wünsche offen. Er kann räuchern, grillen und backen. Foto: Norman Bahro

Der Kamado lässt sich wunderbar an jeden Ort schieben, dank seines Rollengestells. Man kann ihn aber auch einfach vom Gerüst heben und in eine Outdoor-Küche integrieren. Den Kamado verkauft Norman Bahro in drei Größen und zwei Farben, rot und schwarz. Das kleinere Modell, der Kamado Small, hat einen Rostdurchmesser von 33,5 cm, der Kamado Medium 38 cm und der große Kamado hat einen Rostdurchmesser von 47 cm. Er ist für ganzjähriges Grillen gemacht, denn er ist aus wetterfestem Aluminium gefertigt.

Geheimtipp für Grillspezialitäten – Norman Bahro, Magdeburg Alt Prester 84

Zum einzigartigen Kamado-Grill gehören für Norman Bahro auch besondere Grillgewürze, spezielle Grillsoßen, exklusive Grillkohle und außergewöhnliche Essigsorten. Diese ausgewählten Spezialitäten komplettieren das Sortiment. „Bei unseren Grillgewürzmischungen beispielsweise handelt es sich um Rub´s.“ erklärt der Grillexperte.

Rub´s sind besonders leckere Gewürzmischungen für Gegrilltes. Sie verleihen dem

Fleisch eine knusprige Kruste und eine würzige Note. Foto: Hela

„Rub´s sind Trockenmarinaden, die dem Grillfleisch eine besonders knusprige und würzige Note verleihen. Sie enthalten hauptsächlich Meersalz und Rohrzucker, die dazu mit außergewöhnlich aromatischen Gewürzen, Kräutern oder mit exotisch scharfen Zutaten gemischt werden. Der karamellisierende Rohrzucker im Rub und seine Gewürze beim Grillen und geben dem Fleisch eine geschmacksintensive Kruste. So bleibt das Steak innen saftig und außen knusprig pikant.“

Essig – 16 Essigsorten zum Würzen und Genießen

Außerdem gibt´s im Geheimtipp für Genießer von Norman Bahro in Magdeburg 16 verschiedene Essigsorten – ideal zum Würzen von Salaten. Veredelt ist der Essig unter anderem mit Himbeere, Schwarze Johannisbeere oder weißem Kampot-Pfeffer. Einige von ihnen lagern bis zu sechs Jahren in Eichenfässern.

Rund 16 verschiedene Sorten Essig bietet Norman Bahro seinen Kunden in Magdeburg, Alt Prester 84, zum Verkosten an. Einige Essigsorten werden über Jahre in Eichenfässern veredelt. Foto: V. Leonarczyk

Holzkohle – Räucherspäne von Harzer Bäumen

Die Holzkohle, die wir verkaufen, kommt direkt aus dem Harz. Es handelt sich hierbei um eine Holzkohle-Mischung aus Buche und Eiche, erklärt Norman Bahro. Diese Holzkohle stammt nicht von gefällten Bäumen, sondern von Forstabschnitten also heruntergefallenen oder abgebrochenen Ästen.

Was macht die Holzkohle aus dem Harz so besonders?

Die Holzkohle, die der Grillexperte Norman Bahro in seinem Geschäft in Magdeburg, Alt Prester 84, verkauft brennt länger und entwickelt eine höhere Temperatur als herkömmliche Holzkohle. Der Geschmack von Buchenholz und Eichenholz zieht beim Grillen in das Fleisch ein. Das Grillfleisch scheckt mild und aromatisch.

Norman Bahro und die Leidenschaft für perfekten Kaffeegenuss

Zwei Leidenschaften bestimmen das Sortiment im Geschäft von Norman Bahro. Zum einen ist der Unternehmer Experte fürs Grillen in Perfektion. Zum anderen liebt er perfekten Kaffeegenuss. Neben verschiedenen Kaffeeautomaten bietet er seinen Kunden eine große Auswahl an exklusiven Kaffeesorten.

0815-Kaffee gibt es bei Norman Bahro nicht. Seinen Kunden können exklusive Bohnen aus Röstereien am Gardasee, aus Süddeutschland, aus Aschersleben und Berlin kaufen. Foto: V. Leonarczyk

Hier finden Kaffeeliebhaber unter anderem „Gorilla“, den Szene-Kaffee aus Berlin. Vom Gardasee kennen und lieben Urlauber den Geschmack des OMKAFE. Aus Süddeutschland stammen die Bohnen der Kaffeemarke „Drago Mocambo“ und aus Aschersleben kommen die Kaffeespezialitäten der Kaffeemänner. Die Kaffeemänner, Thomas und Dominik aus Aschersleben, rösten nicht nur köstlichen Kaffee aus nachhaltigem Anbau. Sie machen auch Kaffeelikör, Barbecue- Soße mit Kaffeearoma, Rub´s mit Kaffeenote und Kaffee-Salz.