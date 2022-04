Norwegischer Autor begeistert Magdeburger Schüler mit seiner Landessprache

Magdeburg - An der Seite von Øvreås fungierte der Magdeburger Autor Wolf Stein als Übersetzer und las jene Passagen, die der weit gereiste Gast auf Wunsch der Zweit- und Drittklässler in seiner Landessprache vortrug, in deutscher Sprache. Zur Verständigung gab der 1974 in Norwegen geborene Schriftsteller zur Freude der Schüler eine kleine Einführung in seine Landessprache, wobei sich „Tusen takk“ (deutsch: Vielen Dank) als Favorit der Kinder herausstellte. Ansonsten wurde sich in einem Mix aus norwegisch, englisch und deutsch ausgetauscht, etwa über Erinnerungen, welche einige der Kinder an ihren Besuch in Norwegen haben.