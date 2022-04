OB Lutz Trümper gratuliert 1. FCM zum Aufstieg und kündigt Festakt in Magdeburg an

Der 1. FC Magdeburg ist zum zweiten Mal in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Die Landeshauptstadt will diesen Erfolg mit einem Festakt würdigen. OB Trümper freut sich über die "starke Leistung" und appelliert an die Fans, ihre Freude friedlich auszuleben.

Magdeburg - Lutz Trümper, Oberbürgermeister von Magdeburg - gratuliert dem 1. FCM zum Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga. Mitte Mai soll sich die Mannschaft ins Goldene Buch eintragen.

"Diese Saison war einfach überragend und der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist der verdiente Lohn für all die Anstrengungen, denen sich die Mannschaft, das Trainerteam und der gesamte Verein in den vergangenen Monaten gestellt haben", so Trümper in einer Mitteilung.

"Ich freue mich, dass nach der kontinuierlichen starken Leistung der FCM diesen Erfolg einfahren konnte und damit eine ganze Region in Euphorie versetzt. Allerdings hoffe ich auch, dass die Clubfans ihre verständliche Freude friedlich ausleben und sich die Bilder von 2018 nicht wiederholen."

Um die Leistung des 1. FC Magdeburg zu würdigen, werden die Mannschaft und das gesamte Trainer- und Betreuungsteam gebeten, sich im Mai in das Goldene Buch der Landeshauptstadt einzutragen. Im Anschluss soll es auch die Gelegenheit geben, sich den Fans auf dem Balkon des Alten Rathauses zu präsentieren.

Derzeit werfde der genaue Termin abgestimmt. Die Verwaltung habe dem Verein den Sonntag nach dem letzten Saisonspiel, also den 15. Mai 2022, vorgeschlagen.