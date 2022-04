OB-Wahl in Magdeburg: Die wichtigsten Infos zur kurzfristigen Briefwahl und zum Wahl-Sonntag

Wer folgt auf Lutz Trümper (SPD) und wird neuer Oberbürgermeister? Rund 191.000 Magdeburger haben die Wahl. Tausende haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Was Sie jetzt noch wissen müssen – die wichtigsten Infos im Überblick.

Magdeburg - Magdeburg steht ein ereignisreiches Wochenende bevor: Der 1. FC Magdeburg will vorzeitig den Aufstieg in die Zweite Bundesliga schaffen, die Handballer des SCM stehen im Final Four – und am Sonntag wird ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Die wichtigsten Fragen und Antworten für Wähler dazu im Überblick: