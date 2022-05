Wahl-Krimi am 8. Mai in Magdeburg: Wer wird neuer Oberbürgermeister?

Am 8. Mai 2022 entscheidet sich in einer Stichwahl, wer künftig als neuer Oberbürgermeister die Geschicke von Magdeburg leiten wird.

Wahlwerbung hängt im Holzweg in Magdeburg: Wer wird neuer Oberbürgermeister - Simone Borris oder Jens Rösler? Das entscheidet sich am 8. Mai 2022 in einer Stichwahl.

Magdeburg - Die OB-Wahl in Magdeburg geht in die zweite Runde. Am Sonntag gibt es eine Stichwahl zwischen der Einzelbewerberin Simone Borris und SPD-Mann Jens Rösler. Dann entscheidet sich, wer ab 1. Juli 2022 die Geschicke der Landeshauptstadt lenken wird. OB Lutz Trümper (SPD) war nach 21 Jahren im Amt nicht mehr angetreten.

Simone Borris vereinte im ersten Wahlgang am 24. April 2022 nach Auszählung aller Wahlkreise 43,3 Prozent aller gültigen Stimmen auf sich. Jens Rösler kam mit 26,3 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von Tobias Krull (CDU) mit 12,2 Prozent.

Für die Stichwahl behalten die Wahlbenachrichtigungen der Hauptwahl ihre Gültigkeit. Es werden keine neuen Wahlbenachrichtigungen verschickt, teilte die Stadtverwaltung mit. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht mehr hat, kann mithilfe des Personalausweises in seinem Wahllokal wählen gehen.

Auch zur Stichwahl kann per Brief gewählt werden. Die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist noch bis 4. Mai, 13 Uhr, unter anderem online möglich. Die Unterlagen können auch persönlich in der Briefwahlstelle angefordert werden. Dort kann auch gleich gewählt werden.

Die Briefwahlstelle im Katzensprung 2 (Altstadt) ist ab Montag, 2. Mai, zu diesen Zeiten geöffnet:

Montag: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr,

Dienstag: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr,

Mittwoch: geschlossen,

Donnerstag: 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr,

Freitag: 14 bis 18 Uhr.

Wer bereits zur Hauptwahl Briefwahlunterlagen beantragt hatte, braucht diese für die Stichwahl nicht erneut beantragen. Sie werden automatisch verschickt, teilte die Statdtverwaltung mit.