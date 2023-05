Magdeburg (vs) - Neue Bauarbeiten und Straßensperrungen sind bereits ab Freitag, 12. Mai, in Magdeburg angekündigt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

So sei am Freitag, 12. Mai, ein kurzer Abschnitt im Baustellenbereich des August-Bebel-Damms stadtauswärts gesperrt. Der Verkehr werde über die Gasereistraße und den Kraftwerk-Privatweg umgeleitet, heißt es.

Ebenfalls ab Freitag, 12. Mai, werde die Oebisfelder Brücke bis zum Jahresende voll gesperrt. Umleitungen würden über die Pettenkoferbrücke ausgeschildert, so die Stadt. Fußgängerinnen und Fußgänger könnten die Brücke in der Oebisfelder Straße weiterhin überqueren.

Der dortige Umbau in ein Stahlbetonwiderlager gewährleiste eine dauerhafte Standsicherheit des Bauwerkes und berücksichtige die Möglichkeit einer späteren Anbindung an die Burger Straße.

Ein kurzer Abschnitt des Klusdamms werde außerdem am Dienstag, 16. Mai, von 7 bis 18 Uhr voll gesperrt. Grund dafür seien Kranarbeiten in Höhe der Hausnummer 31. Der Autoverkehr werde über die Menzer Straße umgeleitet.

Doch es gibt auch gute Nachrichten. Einige Sperrungen werden auch aufgehoben. So würden an diesem Freitag die Sperrungen im Kroatenweg und vorzeitig in der Osterweddinger Chaussee sowie die Einbahnstraßenregelung in der Nachtweide aufgehoben, heißt es. Bereits seit Montag sei außerdem die Bundesstraße B1 im Kreuzungsbereich zur Gustav-Adolf-Straße in beiden Richtungen wieder vollständig befahrbar.