Der Anschlag in Magdeburg forderte fünf Menschenleben. Darunter der neunjährige André. Für seine Familie wurde nun ein Spendenaufruf gestartet.

Nach Anschlag in Magdeburg

Magdeburg/DUR. - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat die gesamte Region tief erschüttert. Bei der Amokfahrt des 50-jährigen Taleb A. starben fünf Menschen, unter ihnen ist ein neunjähriges Kind. Nun werden Details zu den Opfern bekannt.

So trauert die Kreisjugendfeuerwehr Wolfenbüttel auf Facebook um den neunjährigen André. Der Neunjährige war ein engagiertes Mitglied der Kinderfeuerwehr Warle in der Gemeinde Uehrde (Niedersachsen).

"Er war voller Begeisterung für die Feuerwehr und ein wichtiger Teil unserer Gemeinschaft. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen, die ihn kannten und liebten. Wir stehen in diesen schweren Stunden an ihrer Seite und sprechen ihnen unser tief empfundenes Beileid aus", heißt es in dem Post.

Nach Anschlag in Magdeburg: Spendenaufruf für getöteten André

Gemeinsam mit dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen hat die Kreisjugendfeuerwehr Wolfenbüttel ein Spendenkonto eingerichtet, um Andrés Familie in dieser schwierigen Zeit finanziell zu unterstützen.

Kontoinhaber: Landesfeuerwehrverband Niedersachsen

Stichwort: - André -

Bank: Sparkasse Hannover

IBAN: DE23 2505 0180 0001 0175 08