Mehrere Personen sind in den vergangenen Tagen durch Magdeburg geirrt. Eine Seniorin lief sogar auf den Ring. Das ist eine Schnellstraße.

Magdeburg (vs) l Mehrfach musste das Ordnungsamt Magdeburg in den vergangenen Tagen älteren Menschen helfen. So sei am Dienstag eine weit über 80-Jährige vom "Weg abgekommen und versehentlich auf den Magdeburger Ring in Höhe des Börde-Parks gelaufen", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Eine Mann habe die alte Dame von der Schnellstraße herunter gebracht und das Ordnungsamt informiert. Die Mitarbeiter brachten die Seniorin nach Hause zu ihren Söhnen. Die rüstige Rentnerin habe erklärt, dass sie einfach sehr gerne laufe, auch längere Strecken.

Bereits am Donnerstag wurde dem Ordnungsamt eine verwirrte Frau in der Victor-Jara-Straße gemeldet. Das liegt im Stadtteil Neustädter See. Die ältere Dame sei mit verschiedenen Schuhen unterwegs gewesen und habe dabei laut gesungen. Anfangs konnte sie nicht ihren Namen oder gar ihre Adresse nennen. Schließlich konnte doch noch eine Angehörige ermittelt werden, die sich jedoch in Kiel aufhielt, teilte die Stadt mit. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik, weil Gefahr bestand, dass sie sich oder andere verletzt und offensichtlich nicht mehr in der Lage war, den Alltag allein zu bewältigen, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls am Donnerstag benötigte eine Pflegeeinrichtung die Hilfe des Ordnungsamtes. Ein verwirrter Mann wollte nicht freiwillig in die Uni-Klinik zur Behandlung gebracht werden. Nur durch gutes Zureden sei es gelungen, den Mann zu überzeugen, in den Rettungswagen zu steigen. Das Ordnungsamt begleitete den Transport zum Krankenhaus.