Fazit-Video: Mit dem 9-Euro-Ticket von Magdeburg nach Warnemünde und zurück

Günstig mit dem Zug an die Ostsee reisen - das ist mit dem 9-Euro-Ticket möglich. Doch lohnt sich ein Tagesausflug ab Magdeburg? Die Volksstimme machte den Test.

Am Strand war es am Donnerstag ganz schön stürmisch. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg - Romy Bergmann (25) und Romy Saupe (24) sind ans Meer gefahren. Nur für einen Tag. Mit dem 9-Euro-Ticket. Die beiden Volksstimme-Reporterinnen machten am 2. Juni den Test und fuhren ab Magdeburg mit dem Zug nach Warnemünde und abends wieder zurück. Wie es ihnen dabei ergangen ist, was sie erlebt haben und ob sich der Tagestrip lohnt, berichten sie hier im Blog - auch in Videos.