Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Stendal ist kontinuierlich gestiegen. Der Kreis wird verstärkt testen.

Stendal l Die britische Corona-Mutation breitet sich im Landkreis Stendal weiter aus. Verzeichnete das Gesundheitsamt am 3. März noch 56 Fälle der B.1.1.7-Mutante, stieg die Zahl innerhalb von fünf Tagen auf 72, wie Angela Vogel von der Pressestelle des Landkreises auf Anfrage der Volksstimme mitteilt.



Bei insgesamt 154 aktiv positiv Getesteten ist Mutation damit für fast die Hälfte der Infektionen verantwortlich. Zum ersten Mal wurde diese Virus-Variante am 1. Februar bei einem Ehepaar in Seehausen festgestellt. Anschließend wurde sie vor allem dort und im Osterburger Raum nachgewiesen.



Infektionen im gesamten Landkreis

Mit der Ausbreitung einher geht ein sprunghafter Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. War sie seit Anfang des Jahres kontinuierlich bis auf den Tiefstwert von 24 (19. Februar) gesunken, ist sie vor allem in den ersten März-Wochen wieder in die Höhe geschossen. In den vergangenen Tagen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf einen Wert um die 90 Fälle pro 100.000 Einwohner eingependelt. Überschreitet die Zahl die Marke von 100 an drei Tagen hintereinander, greift die „Notbremse“ der Landesregierung. Der Landkreis müsste dann die Lockerungen zurücknehmen und zu den strengeren Regeln zurückkehren. Das Infektionsgeschehen nimmt derweil einen anderen Verlauf als am Ende des vergangenen Jahres. Steckten sich damals die Menschen vor allem in Pflegeeinrichtungen mit dem Coronavirus an, haben sich laut Kreisverwaltung die Infektionsorte mittlerweile verändert.



Dies strahlt auf das Alter der Infizierten aus. „Betroffen sind im Moment vor allem Menschen mittleren Alters, die sich im Arbeitsprozess befinden“, gibt Angela Vogel Auskunft. Einen regionalen Schwerpunkt könne man derzeit nicht feststellen. Aufgrund familiärer und beruflicher Kontakte seien die Coronafälle wie ein Spinnennetz im gesamten Gebiet des Landkreises verteilt.



Das Gesundheitsamt sei aber in der Lage nachzuverfolgen, wo sich die Menschen infizieren. Auch klappe die Nachverfolgung der Kontakte, heißt es von Seiten der Pressestelle. In Folge der Pandemie befinden sich 449 Menschen in Quarantäne. Die Arbeit des Impfzentrums werde an diese epidemiologische Lage angepasst, gab die Kreisverwaltung am Mittwoch außerdem bekannt: „Dezentrale Impfaktivitäten werden ausgebaut und die Strukturen für Schnelltestungen werden geschaffen.“



Apotheken sind mit Tests beauftragt

Auf Anfrage des Landkreises haben sich bereits Apotheken zur Abwicklungen solcher Tests bereiterklärt. Fällt ein Schnelltest, der in der Apotheke gemacht wurde, positiv aus, muss die Person über die Telefonnummer 03931/607958 Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufnehmen, um einen PCR-Test vornehmen zu lassen. Schlagen im Handel erworbene Tests positiv aus, muss der Hausarzt kontaktiert werden.