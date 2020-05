Magdeburgs Feuerwehr-Chef Helge Langenhan scheidet im Herbst 2020 aus. Die Stadt sucht bereits einen Nachfolger.

Magdeburg l Für Helge Langenhan, Leitender Branddirektor in Magdeburg, ist am 31. Oktober 2020 als Feuerwehr-Chef Schluss. Dann geht der (noch) 59-Jährige in den Ruhestand. Mitte Oktober feiert er seinen 60. Geburtstag. In diesem Alter dürfen Beamte des Feuerwehrtechnischen Einsatzdienstes in den Ruhestand gehen.

Auf den Nachfolger warten viele verantwortungsvolle Aufgaben. Das Amt umfasst die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, den Zivil- und Katastrophenschutz und ist zudem der Träger des Rettungsdienstes. In der Magdeburger Feuerwehr sind rund 270 Kräfte hauptamtlich tätig, in den freiwilligen Feuerwehren sind ebenfalls rund 270 Mitglieder aktiv.

Die Stadt Magdeburg sucht einen Nachfolger für die Position als Amtsleiter für den Brand- und Katastrophenschutz und hat die Stelle bereits ausgeschrieben.