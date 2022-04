Peter Sodann trifft Täve Schur in der Magdeburger Bücherkiste

In der Bücherkiste der Peter-Sodann-Bibliothek in Magdeburg geht es um den Erhalt von Literatur aus der DDR. Unterstützung gibt es von Radsport-Legende Täve Schur.

In der ?Bücherkiste Peter Sodann? trifft der Schauspieler (l.) auf Täve Schur, der die Einrichtung unterstützt.

Magdeburg - Täve Schur ist eine Radsportlegende - Peter Sodann ist eine Schauspielerlegende. Sie beide verbindet eine Liebe zu Büchern. Und so trafen die beiden jetzt der „Bücherkiste Peter Sodann“ im Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg zu einem Gespräch mit denen, die sich in der Einrichtung für den Erhalt von DDR-Literatur engagieren, aufeinander. Es entspann sich ein Plausch um Literatur und um Sport.