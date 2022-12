Magdeburger Cocktailbar „Phönix“ öffnet an neuem Standort

Die Cocktailbar Phönix in Magdeburg zieht um. Inhaberin Henriette Lünenberger und Mitarbeiter Ramon Roch freuen sich auf die Wiedereröffnung.

Magdeburg - Noch bis vor wenigen Tagen hing das Ladenschild der Magdeburger Cocktailbar „Phönix“ an seinem angestammten Platz über dem Eingang in der Otto-von-Guericke-Straße. Doch am Sonnabend, 3. Dezember 2022, wurde dort zum letzten Mal geschüttelt und gerührt und das Namenschild anschließend abgehängt.