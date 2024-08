Der Magdeburger Eicke Schiller war hautnah dabei, als Lukas Märtens die Goldmedaille holt: Er betreut als Physiotherapeut die deutschen Schwimmer bei den Olympischen Spielen in Paris. Worin sich die Physiotherapie bei Schwimmern auszeichnet.

Als Physiotherapeut hautnah dabei: Magdeburger hält die deutschen Schwimmer in Paris fit

Eicke Schiller ist Physiotherapeut in Magdeburg und betreut die deutschen Schwimmer bei den Olympischen Spielen in Paris.

Magdeburg/Paris. - Es war ein historischer Augenblick bei den Olympischen Spielen in Paris, als der Magdeburger Lukas Märtens am Sonnabend ganz oben auf dem Siegertreppchen stand. In diesem Triumph des 22-Jährigen steckt neben der Leistung des jungen Schwimmers auch die der treuen Begleiter hinter den Kulissen.