Po-Grapscher auf dem Fahrrad greift in Magdeburg Frauen an

Magdeburg - Der jüngste Fall liegt genau eine Woche zurück. 14. März 2022: Tatort Uniplatz in Magdeburg. Gegen 20 Uhr befindet sich eine 21-jährige Magdeburgerin mit ihrem Fahrrad auf der Walther-Rathenau-Straße kurz vor dem Uniplatz (Höhe „Unitheke), als ein Fremder auf dem Rad sie im Vorbeifahren am Po begrapscht. Der Angreifer kann entkommen. So wie auch in den anderen Fällen.