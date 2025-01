Nach mehreren Brand- und Sachbeschädigungen in Magdeburg hat die Polizei eine 42-jährige Verdächtige festgenommen. Das Amtsgericht erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Polizei in Magdeburg nimmt mutmaßliche Brandstifterin fest

Feuerteufel in U-Haft

In Magdeburg wurde eine Frau wegen mehrerer Brandstiftungen und Eigentumsdelikte festgenommen.

Magdeburg. - Die Polizei hat in Magdeburg eine 42-jährige Frau gefasst, die im Verdacht steht, in den vergangenen Monaten mehrere Brand- und Eigentumsdelikte begangen zu haben, so die Polizei.

Laut Polizei umfassen die Vorwürfe unter anderem zwei Brandstiftungen an Fahrzeugen, sowie mehrere Sachbeschädigungen im Bereich der Leipziger Straße.

Aufgrund dieser Verdachtsmomente sei die Beschuldigte am Montag, 27. Januar 2025, durch das Polizeirevier Magdeburg vorläufig festgenommen worden. Im Rahmen der anschließenden Vorführung am Amtsgericht Magdeburg erließ der zuständige Richter einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau, wie die Polizei mitteilt.