Die Polizei hat in Magdeburg zwei Einbrecher gestellt, die zuvor in Gartenlauben in einer Kleingartenanlage eingebrochen haben. Symbolfoto: arborpulchra

Im Magdeburger Stadtteil Westerhüsen hat die Polizei zwei Einbrecher ertappt. Diese haben Gartenlauben aufgebrochen.

Magdeburg (vs) l Zwei Einbrecher wurden am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr in Magdeburg von der Polizei gestellt. Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie sich zwei Personen in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Westerhüsen an einer Gartenlaube zu schaffen machten, teilte die Polizei mit.

In der Nähe des Tatortes entdeckte die Polizei eine 31-jährige Magdeburgerin und einen 37-jährigen Magdeburger. Bei den beiden Verdächtigen fanden die Beamten eine Kiste mit Gegenständen, die möglicherweise Diesbesgut sind. An zwei Gartenlauben stellten die Polizisten zudem Einbruchsspuren fest. Eine genaue Aufstellung der Schäden steht noch aus, teilte die Polizei mit.

Die Verdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.