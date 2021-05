Polizei erhöht Präsenz im Stadtpark Rotehorn in Magdeburg

Angst machen möchte die Polizei nicht. Aber vor dem Hintergrund der beiden jüngsten Überfälle im Stadtpark rät sie Besuchern in den Abend- und Nachtstunden in der Gruppe zusammenzubleiben. Die Polizeipräsenz wurde erhöht.

Magdeburg - Die Zeugenbefragungen würden noch andauern, berichtet Pressesprecherin Heidi von Hoff vom Polizeirevier Magdeburg zum Stand der Ermittlungen der beiden Überfälle auf Jugendliche im Stadtpark.

Die Täter seien nach wie vor nicht bekannt, weshalb die Polizei auch noch nicht sicher sein könne, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, die sich im Stadtpark ereignet hatten, wenngleich das Vorgehen der Täter ähnlich war.

Am 10. Mai hatte sich ein Täter einer Gruppe von sieben Jugendlichen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren genähert. Kurze Zeit später sind elf weitere Personen hinzugekommen. Auf die verbale Auseinandersetzung folgte eine körperliche. So ähnlich lief der Überfall am vergangenen Sonnabend ab, als zehn Personen eine Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 17, 18 und 20 Jahren angriff. Sie waren zunächst von einer Person angesprochen worden, die dann neun weitere hinzurief. Die Vorfälle ereigneten sich in den späten Abendstunden gegen 22 Uhr und 0 Uhr.

Polizeipräsenz im Stadtpark erhöht

Die Ermittlungen der Polizei dauern an, berichtet Heidi von Hoff. Vorbeugend sei die Präsenz der Polizei im Bereich des Stadtparks erhöht worden. Zusätzliche Kräfte vom Zentralen Einsatzdienst und der Bereitschaftspolizei würden immer wieder mal hinzugezogen und eher an jene Orte geschickt, an denen es solche Auseinandersetzungen wie jüngst im Stadtpark gegeben hat. Die Wiederholungsgefahr einzuschätzen sei schwierig. Ob auch Zivilkräfte im Einsatz sind, dazu machte die Polizei keine Angaben.

Angst machen wolle die Polizei Besuchern des Stadtparks nicht. Sie rät Personen, die sich abends und nachts in der Gruppe im Stadtpark aufhalten, auch in der Gruppe zusammenzubleiben. Im Notfall oder wenn etwas Auffälliges bemerkt wird, sollte die Polizei gerufen werden.

Ansonsten sei die Präsenz der Polizei zu Pfingsten in Magdeburg nicht anders als in anderen Jahren, berichtet die Polizei. Eine große Einsatzlage wie etwa zum Herrentag sei nicht zu erwarten. Zum Glück seien auch Dinge wie die Ausgangssperre beendet.

Wetteraussichten durchwachsen

Die Meteorologen sagen für das Wochenende durchwachsenes Wetter vorher. Mit Regenschauern ist zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich um 15 Grad Celsius.