Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in einen Magdeburger Bürokomplex. Symbolfoto: Gina Sanders

In der Nacht zum 18. September 2019 brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in Magdeburg ein.

Magdeburg (vs) l Gegen 7 Uhr am Mittwoch, 18. September 2019, bemerkten Mitarbeiter des Gebäudes im Magdeburger Stadtteil Sudenburg den Einbruch und meldeten es der Polizei. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln der Zugangstür in das Gebäude. Im Inneren brachen sie diverse Türen zu Büroräumen verschiedener Firmen auf. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren. Zeugen gesucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

