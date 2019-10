Eine Magdeburgerin wurde in der Heidestraße Opfer einer Raubstraftat. Ihr wurden von Radfahrern Umhängetaschen entrissen.

Magdeburg (vs) l Wie die Polizei berichtete, war die 57-jährige Frau am Dienstag, 29. Oktober, gegen 2.50 Uhr zu Fuß in der Heidestraße unterwegs, als ihr auf dem Gehweg zwei Fahrradfahrer entgegen kamen. Die Frau trug über der Schulter zwei Stoffumhängetaschen mit diversen persönlichen Dokumenten und Gegenständen. Als sich die beiden Fahrradfahrer auf Höhe der 57-jährigen befanden, wurden ihr plötzlich die Taschen entrissen. Danach flüchteten die Täter in Richtung Salzmannstraße.

Zeugen werden gesucht

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnten die Täter aber nicht ausfindig machen. Die Männer waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen über ihren Köpfen. Bei den mitgeführten Fahrrädern soll es sich um Mountainbikes gehandelt haben. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/546 32 92 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.