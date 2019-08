In Magdeburg wurde von der Polizei ein 20-jähriger Randalierer festgenommen. Symbolfoto: Anja Guse

Ein 20-jähriger Mann wurde in Magdeburg festgenommen. Er hatte in einem Markt randaliert und im Freien mit einem Säbel herumhantiert.

Magdeburg (vs) l In einer Verkaufseinrichtung im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt hat am 28. August 2019 gegen 15.20 Uhr ein Mann das Personal bedroht.

Der 20-jähriger Eritreer befand sich nach Angaben der Polizei in dem Markt, um seinen Rucksack zu suchen. Ein Mitarbeiter teilte dem Mann nach einer Absuche des Marktes mit, dass kein Rucksack gefunden wurde. Daraufhin bedrohte der Eritreer den Mitarbeiter und versuchte auch, eine Verkäuferin über eine Ladentheke hinweg zu schlagen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei befand sich der 20-Jährigen nicht mehr im Markt.

Anhand einer Personenbeschreibung und durch einen Bürgerhinweis konnte der Eritreer allerdings kurze Zeit später von der Polizei aufgegriffen werden. Der Mann wurde auf der Straße dabei beobachtet, wie er mit einem Säbel herumhantiert hatte. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei dabei niemand. Die Beamten stellten den Säbel sicher und nahmen den 20-jährigen mit zur Dienststelle. Nach einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Eritreer wieder entlassen.

Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein.