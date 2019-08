Nach einem Unfall wurde die Polizei in Magdeburg in die Straße Alt Fermersleben gerufen.. Symbolfoto: Martin Rieß

Nach einem Verkehrsunfall musste ein Magdeburger ins Röhrchen pusten. Das Ergebnis: 1,34 Promille.

Magdeburg (vs) l Am 9. August 2019 gegen 19.20 Uhr missachtete ein 84-jähriger Magdeburg mit seinem Kia beim Einbiegen von der Hoheuferstraße in die Straße Alt Fermersleben in Magdeburg einen 59-jährigen Magdeburger, der ebenfalls einen Kia und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Autos.

Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 59-jährigen Magdeburger Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet.