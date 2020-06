Ein 32-Jähriger hat in einem Großhandel in Magdeburg einen Verkäufer bedroht. Die Polizei machte den Mann ausfindig.

Magdeburg l Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 32-jährigen Magdeburger. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der Mann am Sonnabend, 13. Juni 2020, in einem Großhandel in der Gustav-Ricker-Straße in Magdeburg einen Verkäufer mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und war geflüchtet.

Laut Polizei hatte sich der 32-Jährige im Verkaufsraum auffällig verhalten. Als er den Großhandel verlassen wollte, sprach ihn ein Verkäufer an. Daraufhin habe der 32-Jährige aus seinem Rucksack einen pistolenähnlichen Gegenstand gezogen und ihn gegen den Verkäufer gerichtet. Im Anschluss flüchtete er mit einem Fahrrad.

"Im Zuge der Ermittlungen konnte der Täter namentlich bekannt gemacht und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei dem 32jährigen Magdeburger wurde die Durchsuchung der Wohnung durchgeführt und die vorläufige Festnahme ausgesprochen", teilte die Polizei mit. Den pistolenähnlichen Gegenstand sowie Diebesgut aus dem Großhandel seien nicht gefunden worden. Jedoch konnten Gegenstände sichergestellt werden, welche nach ersten Ermittlungen aus anderen, noch nicht näher zuordnenbaren Taten stammen könnten.

Nach der Vernehmung und erkennungsdienstlichen Maßnahmen sei der Mann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen worden, so die Polizei.