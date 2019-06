Die Magdeburger Polizei warnt vor gefährlichen Aufkleber an Masten. Diese könnten mit Rasierklingen präpariert sein.

Magdeburg (vs) l Am 20. Juni 2019 wurde die Magdeburger Polizei über gefährliche Aufkleber in der Innenstadt informiert.

Ein 29-jähriger Magdeburger war am 18. Juni 2019 mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten an einem Lichtmast im Bereich der Goldschmiedebrücke/Ulrichplatz beschäftigt. Dabei wollte der Mitarbeiter eines Energieversorgers einen Aufkleber von einem Lichtmast abziehen und fasste in eine Rasierklinge, die hinter diesem Aufkleber angebracht war. Der Mitarbeiter zog sich hierbei eine Schnittverletzung am linken Daumen zu, die ambulant behandelt werden musste.

Auf dem Aufkleber sind die Schriftzüge: „ORGANISIERE DICH!“ „Für den Kampf gegen das imperialistische System!“ und „Für die Befreiung der Menschheit im Kommunismus“ zu lesen. Wer tatsächlich die Rasierklinge hinter dem Aufkleber angebracht hat, ist noch offen.

Die Polizei möchte die Bevölkerung dafür sensibilisieren, ähnliche Aufkleber nicht unbedacht zu entfernen, da durch die versteckten Rasierklingen ein erhöhtes Verletzungsrisiko bestehe.