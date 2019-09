In Magdeburg hat ein Hund eine Frau gebissen. Die Frau wurde verletzt.

Magdeburg l Eine 33-jährige Magdeburgerin ist am Montag, 2. September 2019, unvermittelt von einem Hund gebissen worden. Gegen 16.15 Uhr war die Frau in der Helmstedter Straße im Stadtteil Sudenburg unterwegs. Als die Frau an einem Hund, welcher von einem 19-jährigen Magdeburger geführt wurde, vorbeiging, biss dieser plötzlich zu. Die Magdeburgerin erlitt durch den Biss Schmerzen und wurde von Rettungskräften vor Ort ambulant behandelt, teilte die Polizei mit. Bei dem Hund handelte es sich um einen Kaukase, der anschließend in Zusammenarbeit mit dem Stadtordnungsdienst von der Tiernotrettung der Feuerwehr übernommen wurde. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.