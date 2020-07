In Magdeburg ist nach einem Streit ein Mann mit einem Messer niedergestochen worden.

Magdeburg (vs) l Eine Auseinandersetzung im Magdeburger Stadtteil Olvenstedt ist am frühen Samstagmorgen blutig geendet. Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, kam es gegen 2.20 Uhr im Rennebogen zu Streitigkeiten innerhalb einer Gruppe Jugendlicher. Darin verwickelt waren ein 19-jähriger und ein 20-jähriger Magdeburger.

Der Streit gipfelte darin, dass der 19-Jährige dem älteren mit einem Messer eine Stichverletzung zufügte. Aufgrund der schweren Verletzung musste der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige ist aktuell flüchtig. Fahndungsmaßnahmen nach ihm verliefen ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.