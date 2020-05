In Magdeburg hat ein Mann eine Nachbarin mit lauter Musik belästigt und dann beleidigt, als er auf die Lautstärke angesprochen wurde.

Magdeburg (vs) l In Magdeburger Stadtteil Olvenstedt wurde am Donnerstag eine 21-jährige Frau von ihrem Nachbarn beleidigt und mit verfassungsfeindlichen Parolen bedacht. Der 28-Jährige hatte zuvor am frühen Abend in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus überlaut Musik gehört. Die Frau sprach den Mann daraufhin gegen 19.15 Uhr auf die Lautstärke an.

Auf die Bitte, die Lautstärke herunterzuregeln, beleidigte der Mann seine Nachbarin und skandierte verfassungsfeindliche Parolen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten die entsprechenden Ermitlungsverfahren gegen den Mann ein.